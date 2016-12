Bernard Wesphael krijgt in beslag genomen geld terug

Door: redactie

23/12/16 - 12u13

De Luikse beslagrechter heeft beslist dat Bernard Wesphael een bedrag van 50.000 euro terugkrijgt, waarop de familie van zijn overleden echtgenote Véronique Pirotton bewarend beslag had laten leggen. Dat heeft de advocaat van de Waalse ex-politicus, meester Pire, gezegd.

Het bedrag staat al op een geblokkeerde rekening sinds 2014, toen Wesphael in staat van beschuldiging werd gesteld voor de vermeende doodslag op zijn vrouw. Het geld is een deel van de vergoeding (150.000 euro) die Wesphael ontving bij zijn ontslag als Waals Parlementslid, na de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid.



Wesphael werd door het hof van assisen vrijgesproken in de zaak-Pirotton, waardoor het beslag volgens zijn advocaat "niet langer gerechtvaardigd was". De ex-politicus vroeg de familie van zijn overleden echtgenote om het beslag op te heffen, maar dat weigerden ze. Het kwam tot een rechtszaak voor de beslagrechtbank van Luik, die Wesphael nu gelijk heeft gegeven.