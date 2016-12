Fietsster (60) zwaargewond na ongeval met truck

Mathias Mariën

Brugge Een 60-jarige fietsster uit Brugge heeft deze ochtend zware verwondingen opgelopen aan haar hand nadat ze bij een dodehoekongeval werd gegrepen door een truck. Ze werd bij bewustzijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde even na 10 uur ter hoogte van de Havenstraat in Brugge. De vrouw wou de baan oversteken bij het groene licht en werd tijdens haar manoeuvre gegrepen door een vrachtwagen. De 44-jarige trucker uit Frankrijk merkte de aanrijding gelukkig nog tijdig op en kon zo net op tijd vermijden dat de vrouw metersver werd meegesleurd. De fiets van het slachtoffer verdween wel volledig onder de truck.



Pijn

De fietsster schreeuwde het uit van de pijn en werd met verwondingen aan haar arm en hand afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze bleef wel de hele tijd bij bewustzijn. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Er was korte tijd hinder voor het verkeer.