Center Parcs opent eind 2019 nieuw vakantiepark in Dilsen-Stokkem

Door: redactie

23/12/16 - 11u50

© belga.

Op de voormalige mijnsite Eisden in Dilsen-Stokkem moeten vanaf 2018 250 luxueuze vakantievilla's verrijzen. Het nieuwe vakantiepark van Center Parcs, een investering van 75 miljoen euro, zou eind 2019 de deuren openen.

Dat is gezegd bij de voorstelling van de conceptplannen voor het park op Terhills in Dilsen-Stokkem. Dat gebeurde door de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM) en Pierre & Vacances Center Parcs in het stadhuis van Dilsen-Stokkem.



De investering omvat ook een nieuw meer en een aangelegde bosrivier. "Met het vakantieresort staan we zonder twijfel voor de meest impactvolle ontwikkeling op een van de mooiste sites van Vlaanderen", zei LRM-topman Stijn Bijnens. "Het wordt de kroon op het werk van wat al een complex herbestemmingstraject is geweest." Want naast een vakantiepark zal de voormalige mijnsite ook het nationaal park Hoge Kempen, de sportzone 'Terhills Cablepark', een hotel en een wellnesscomplex omvatten.