Emotioneel weerzien met bemanning fregat Louise Marie

Door: redactie

23/12/16 - 12u01 Bron: eigen berichtgeving

© Davy Coghe .

De 155 bemanningsleden van het fregat Louise Marie zijn deze ochtend na een missie van 42 dagen de thuishaven van Zeebrugge binnengevaren. Op het vasteland was het een emotioneel weerzien met de familie. Tijdens de missie werden 172 vluchtelingen gered. Eind januari vertrekt de bemanning terug voor vier maanden.

De operatie had als doel om de mensenhandel te stoppen en tegelijkertijd vluchtelingen in nood te helpen. De opdracht was alvast een succes. De bemanning kon 172 vluchtelingen redden en vermoedelijke smokkelaars overleveren aan de Italiaanse Kustwachtautoriteiten.



Dit lukte dankzij doorgedreven observaties voor de Libische Kust. Bovendien beschikte het fregat over een Alouette III-helikopter (wordt in de toekomst vervangen door Kaaimanhelikopter), onmisbaar om de omgeving te verkennen.