Trucker blaast 2,25 promille: "Ik kom bij veel mensen thuis en ik kan geen neen zeggen"

Bewerkt door Eric Belsack

23/12/16 - 10u52 Bron: Eigen berichtgeving

Deze week in de politierechtbank

Politierechtbank Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

Trucker blaast 2,25 promille: "Ik kom bij veel mensen aan huis en ik kan geen neen zeggen" Ik kom vooral bij oudere mensen langs, die me graag iets aanbieden - meestal bier Trucker M.V. Trucker M.V. dreigt zijn job te verliezen nadat hij op 6 mei van vorig jaar 2,25 promille alcohol in het bloed bleek te hebben. "Ik kom bij heel wat mensen aan huis", vertelde de man, die voor een ontstoppingsbedrijf werkt. "Dat zijn dan vooral oudere mensen, die me graag iets aanbieden - meestal bier. Ik kan dan moeilijk nee zeggen."



Dronken chauffeur die broek verloor, krijgt maand rijverbod Hij drinkt normaal nooit en was daardoor al snel boven zijn theewater. Onderweg naar de frituur is het tot een botsing gekomen met een ander voertuig Advocaat van Luc G. Luc G. (53) uit Zottegem heeft van de Oudenaardse politierechter een maand rijverbod en een effectieve geldboete van 480 euro gekregen nadat hij in dronken toestand een aanrijding veroorzaakte. "Mijn cliënt was op café de verjaardag van een collega gaan vieren", schetste zijn advocaat de omstandigheden in de politierechtbank.



Eerst voor politierechter, daarna examen afleggen Je gaat toch iets moeten doen aan die zware voet van je Politierechter Student Peter L. (25) uit Brakel moest vorige vrijdag om 12 uur een examen afleggen, maar dat belette hem niet om eerst nog in de politierechtbank van Oudenaarde te verschijnen. De man moest er zich verantwoorden voor een snelheidsovertreding. Zo werd hij geflitst aan 89 kilometer per uur in de bebouwde kom, nadat hij eerder al eens 165 km/uur reed waar maar 120 is toegelaten.



Twaalfde keer voor de rechter: één jaar cel Hij heeft al 25.000 euro aan boetes gekregen en moet een rijverbod van vijf jaar en elf maanden uitzitten. Dat is gewoon geen respect hebben voor de Belgische wetten Politierechter Dina Van Laethem A.W. werd veroordeeld tot een celstraf van een jaar nadat hij al voor de twaalfde keer als beklaagde in de politierechtbank stond.



De man werd in augustus van vorig jaar door de politie tegengehouden. Hij moest toen een rijverbod uitzitten en had net geen 1 promille alcohol in zijn bloed. "Hij ging toen door een moeilijke periode", vertelde zijn advocaat. "Zijn vrouw liet hem enkele jaren geleden zitten en hij belandde in een depressie. Maar hij heeft nu een nieuwe vriendin, en heeft zich herpakt."



Man meldt zich pas drie dagen na aanrijding Hij mist een bocht in een gewone straat. Waarom? Ik zal het u zeggen, meester: de wijn was in de man Politierechter Dina Van Laethem Een man die nog maar net veroordeeld werd na een ongeval met vluchtmisdrijf, heeft zich opnieuw voor eenzelfde overtreding moeten verantwoorden. De man ging op 6 februari van dit jaar in zijn eigen straat uit de bocht, en botste tegen een geparkeerd voertuig. Vervolgens ging hij gewoon naar huis. "Hij was nog maar net veroordeeld en dan begaat hij weer zo'n stomme fout", haalde politierechter Dina Van Laethem uit. "Hij had zijn lesje duidelijk nog niet geleerd."



"Mijn cliënt raakte lichtgewond en was in paniek", reageerde de advocate van de beklaagde. "Hij besloot naar huis te rijden, zo'n driehonderd meter verderop, om zich te verzorgen. Maar hij had wel de intentie om zich aan te melden."



Al maakte die uitleg weinig indruk op Van Laethem. "Dat is onder het motto 'eerst ik, dan een ander'", sneerde ze. "Dat aanmelden zou hij wellicht doen eens hij goed nuchter was. De kranten staan er elke dag vol van, maar toch leert hij het niet af. Hij mist een bocht in een gewone straat. Waarom? Ik zal het u zeggen, meester: de wijn was in de man. En daarom heeft hij zich pas drie dagen later aangegeven."



Omdat de beklaagde zijn auto beroepshalve nodig heeft, mag hij zijn rijverbod gedurende 45 weekends uitzitten. Hij kreeg ook een boete van 1.320 euro, waarvan 600 euro met uitstel. (TVDN)