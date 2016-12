Met dit eenvoudige trucje houdt je kerstboom zijn naalden een pak langer

Koen Van De Sype

23/12/16 - 06u52 Bron: Smithsonian Magazine

Wetenschappers van het enige onderzoekscentrum rond kerstbomen ter wereld hebben een nieuw soort dennenboom ontwikkeld dat haar naalden veel langer houdt. In de marge van de studie ontdekten ze nog iets anders, waardoor je kerstboom er langer goed uit zal zien: een eenvoudig trucje waarmee iedereen nu al aan de slag kan. En het heeft te maken met de lichtjes in je boom.

Het Christmas Tree Research Center in het Canadese Bible Hill (Nova Scotia) startte zijn onderzoek omdat steeds meer mensen een plastic kerstboom in huis halen. Zo zet meer dan 80 procent van de Amerikaanse gezinnen een vals exemplaar en dat is dubbel zo veel als 25 jaar geleden. Aantrekkelijker Daarom togen de onderzoekers aan het werk om een échte kerstboom aantrekkelijker te maken. En dat wilden ze in de eerste plaats doen door een exemplaar te ontwikkelen dat zijn naalden langer houdt, want dat is een belangrijke reden waarom potentiële kopers afhaken.

En die boom is er nu: een verbeterde variant van de balsemzilverspar, een boom die bekend is voor zijn diepgroene naalden en heerlijke geur. Enige nadeel van de soort is dat ze heel onregelmatig is: als je ze plant, krijg je grote en kleine, volle en smalle exemplaren, en ga zo maar door. De oplossing? Het ontwikkelen en klonen van een perfect exemplaar. En dat is wat de onderzoekers in Bible Hill deden.



Een van de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe boom moest dus zijn dat hij zijn naalden langer hield. Dus werden de genen daarvoor gelokaliseerd en werd onderzoek gedaan naar hoe die genen samenwerken met externe factoren, zoals temperatuur en vochtigheidsgraad.



Complex

Het bleek een complex proces, maar de code werd gekraakt, waardoor de boom zijn naalden nu langer dan zes tot zeven weken houdt nadat hij gekapt is: maar liefst drie maanden of meer. Wat ook meer mogelijkheden geeft om de bomen vroeger en over lange afstand te exporteren. Volgend jaar worden de eerste exemplaren geplant en over vijf jaar moeten ze in de eerste huiskamers staan.