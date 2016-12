Tiental salafisten in Belgisch leger

Door: redactie

23/12/16

© belga.

Een vijftigtal militairen wordt geobserveerd door de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV). Dat blijkt uit een recent rapport van het Comité I. Ongeveer tien van hen worden beschouwd als salafisten, waarvan er vier actief zouden zijn binnen de radicale islam. Dat schrijven de kranten van Sudpresse vandaag.

De andere militairen die worden geobserveerd, worden ervan verdacht banden te hebben met criminele organisaties of met extreemrechts.



Gedachtegoed

Het is volgens de grondwet niet mogelijk om een soldaat te ontslaan vanwege zijn gedachtegoed. Enkel echte misdrijven of inbreuken op de regels kunnen tot zijn ontslag leiden.