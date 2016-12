Dubbel zoveel Vlamingen komen om het leven bij woningbranden

Door: redactie

23/12/16 - 05u15

Woningbranden hebben dit jaar al dubbel zoveel doden geëist als vorig jaar. Na een brand gisterenmorgen in Leuven staat de teller al op 45 doden voor dit jaar, terwijl er vorig jaar slechts 22 mensen om het leven kwamen door een woningbrand. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Experts duiden verschillende oorzaken aan voor de stijging. Zo bevinden zich in de meeste huizen veel elektronische spullen die in brand kunnen vliegen. De vergrijzing van de bevolking kan ook een rol spelen in de toename, aangezien oudere mensen zich bij een brand minder snel uit de voeten kunnen maken dan jongeren. Brandweerlui stellen echter ook dat woningen bij een brand tegenwoordig veel meer dan vroeger direct onder een verstikkende rook hangen, waardoor de kans op overleven ook daalt.



Rookmelders

Brandweerexperts raden iedereen met klem aan om in elke kamer van het huis rookmelders te hangen en dus niet alleen in de gang, waar ze veelal hangen. "We blijven vaststellen dat er in veel woningen maar één rookmelder hangt, bijvoorbeeld in de traphal", zegt Tim Renders, projectadviseur brandveiligheid bij de FOD Binnenlandse Zaken én brandweerman. "Dat wil zeggen dat wanneer er brand ontstaat op de kinderkamer, het alarm pas afgaat wanneer de rook de traphal binnendringt. Maar dat is veel te laat."