Hans Verbeke

23/12/16 - 06u22 Bron: Eigen berichtgeving

© Hans Verbeke .

Wevelgem Op de A19 in Wevelgem is vanmorgen rond één uur een dertiger uit de streek om het leven gekomen bij een ongeval.

Een getuige, die even tevoren was ingehaald door een erg snel rijdende auto, zag hoe even verderop het voertuig aan het slingeren ging. De wagen ramde enkele bomen naast de snelweg en belandde op een akker. De bestuurder werd daarbij uit het voertuig geslingerd. Hulp kon niet meer baten, de man was op slag dood.