Grootschalige reddingsactie na "hulpgeroep vanuit zee" anderhalf uur later afgeblazen

Bart Boterman

23/12/16 - 01u01 Bron: eigen berichtgeving

De hulpdiensten hebben gisteravond een grootschalige zoekactie opgezet voor de kust van Oostende, ter hoogte van Thermae Palace. Iets voor negen uur belde een wandelaar vanop het strand naar de noodcentrale omdat hij hulpgeroep had gehoord vanuit het water. Meteen schoot de hulpverlening in gang. Een vijftal schepen speurden de zee af, waaronder die van de scheepvaartpolitie, de brandweer, de Zeewolf van VLOOT en nog een marineschip dat in de buurt vaarde.