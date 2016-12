Meyrem Almaci: "N-VA gebruikt valse accounts om eigen nieuws te boosten"

Door: redactie

23/12/16 - 00u06 Bron: VRT Nieuws

video De N-VA lanceerde twee weken geleden de campagne #IkSteunTheo waarin de partij het had over "wereldvreemde rechters" die "de grenzen openzetten". De boodschap werd massaal gedeeld op Twitter en Facebook, maar Groen verdenkt de partij ervan gebruik te maken van valse accounts om haar campagne te boosten.

"We hebben vastgesteld dat de N-VA nogal eens gebruik maakt van valse accounts om hun eigen nieuwsberichten te boosten op sociale media," aldus Almaci.



Van de 100 berichten die geretweet worden, gebeurt dat zestig keer door valse adressen, kaart de politica aan. "Dat zijn Trumpiaanse technieken waarbij men eigenlijk het debat begint te sturen in een richting die niet door echte mensen wordt gestuwd."



Op de vraag of Groen vermoedt dat de N-VA effectief achter de accounts zit, antwoordt Almaci: "Als het Groen opvalt, dan moet het N-VA toch ook opvallen?"