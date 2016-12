Koning geeft interview aan jeugdjournaal Karrewiet

Door: redactie

23/12/16 Bron: Belga

Koning Filip praat met Karrewiet-reporter Finn (9). © VRT.

Een reporter van het kinder- en jongerenjournaal Karrewiet is eerder deze week uitgenodigd op het koninklijk paleis voor een 'interview' met koning Filip. Volgens VRT hadden onze vorst en reporter Finn het onder meer over de kerstboodschap en zijn job als koning. De reportage is vanavond omstreeks 18.15 uur op Ketnet te zien.

© VRT.

Volgens Karrewiet was de koning bijzonder openhartig. Finn kreeg ook een rondleiding door het Kasteel en koning Filip vertelde haar over zijn gezin en toonde een aantal familiefoto's. De koning praatte tijdens het gesprek uitgebreid over zijn vier kinderen: Eléonore (8 jaar), Emmanuel (11 jaar), Gabriël (13 jaar) en Elisabeth (15 jaar). "Over hoe ze samen de kerstvakantie doorbrengen en over hoe de koning zijn kinderen soms 's avonds zelf in bed legt."



Nieuwjaarswens

Onze vorst praatte daarnaast over zijn job en wat hij er het leukste aan vindt. Hij sloot af met een exclusieve nieuwjaarswens voor alle Belgische kinderen, voor een mooi en succesvol 2017.



De koning gaf ook een interview aan een Franstalige reporter van het RTBF-jeugdprogramma 'Les Niouzz'.