Man sterft na klap tegen geparkeerde vrachtwagen

Tim Van Damme

22/12/16 - 22u34 Bron: eigen berichtgeving

© Moskito.

Erembodegem In het Oost-Vlaamse Erembodegem, een deelgemeente van Aalst, is deze avond een automobilist om het leven gekomen.

De man die op de N45 van Ninove naar Aalst reed, knalde iets na 21.30 uur ter hoogte van rondpunt Albatros aan hoge snelheid tegen een geparkeerde tankwagen. De Ford Mondeo van het slachtoffer werd daardoor op de parallelweg - de Olmenstraat - gekatapulteerd.



Een verpleegster die in die straat woont, snelde meteen naar de verhakkelde wagen om hulp te bieden, maar de chauffeur was al bezweken.



Door de klap werd de Mondeo volledig verhakkeld en in een hoek van 90 graden geplooid. De tankwagen, gevuld met vloeibare voedingsmiddelen, is lek geslagen.



De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en wachten momenteel op het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.