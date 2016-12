"Alles wat los in mijn cabine lag, vloog rond mijn oren": bestuurder overleeft klap tegen vrachtwagen niet

Tim Van Damme

23/12/16 - 01u56 Bron: eigen berichtgeving

In het Oost-Vlaamse Erembodegem, een deelgemeente van Aalst, is de voorbije avond een automobilist om het leven gekomen.

De man die op de N45 van Ninove naar Aalst reed, knalde iets na 21.30 uur ter hoogte van rondpunt Albatros aan hoge snelheid tegen een geparkeerde tankwagen. De Ford Mondeo van het slachtoffer werd daardoor op de parallelweg - de Olmenstraat - gekatapulteerd. © Mozkito.

Slachtoffer overleden Een verpleegster die in die straat woont, snelde meteen naar de verhakkelde wagen om hulp te bieden, maar de chauffeur was al bezweken. Door de klap werd de Mondeo volledig verhakkeld en in een hoek van 90 graden geplooid. Het slachtoffer is een dertiger uit Aalst die werkte in het OLV-ziekenhuis. © Mozkito.

Vloeibare gist De tankwagen was geladen met vloeibare gist. Door de klap sloeg die lek en kwam meer dan twee ton van het goedje in de riolering terecht. De brandweer nam contact op met Aquafin en de stadsdiensten van Aalst, maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid. © Mozkito.

Enorme klap De trucker lag op het moment van het ongeval te slapen in zijn cabine. Hij verklaarde dat de klap zo hard was dat hij dacht dat er een camion op zijn combinatie was ingereden. "Alles wat los in mijn cabine lag, vloog rond mijn oren." © Mozkito.