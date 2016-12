"Champagnepotten vol fooien naar bank gebracht": ex-portier gaat vrijuit voor witwaspraktijken

Door: redactie

22/12/16 - 22u01 Bron: Belga

© thinkstock.

Antwerpen De vroegere portier Marzouk D. (42) en zijn echtgenote zijn vrijgesproken voor witwaspraktijken. Hij had honderdduizenden euro geïnvesteerd in vastgoed, maar de correctionele rechtbank van Antwerpen vond het niet bewezen dat het geld een illegale oorsprong had.

Het onderzoek naar de financiële handel en wandel van Marzouk D. was in 2011 van start gegaan, nadat de politie informatie had gekregen dat hij de voorbije jaren meerdere panden had gekocht met de opbrengst van zijn handel in verdovende middelen. Ook zijn broers zouden er volgens de info bij betrokken zijn.



Het openbaar ministerie moest erkennen dat het onderzoek geen bewijs van een drugshandel had opgeleverd, maar stelde zich wel vragen bij de manier waarop hij al dat onroerend goed gefinancierd had. Vooral de vele cashstortingen konden volgens de procureur geen legale oorsprong hebben.



Marzouk D. verklaarde dat hij al van zijn vijftiende werkte. Tot in 2001 was hij hoofdportier in discotheken en in die periode had hij veel geld opzij kunnen zetten. Hij had naar eigen zeggen "champagnepotten vol fooien" naar de bank gebracht, wat door een bankbediende bevestigd werd.



Hij merkte voorts op dat ook zijn broers betrokken waren bij de aankoop en financiering van sommige van de panden, en dat hij inkomsten genereerde uit de verhuur of verdere verkoop ervan. De rechtbank vond zijn verhaal aannemelijk en sprak hem vrij.



Twee broers werden wel veroordeeld, omdat ze 78.000 euro van de vennootschapsrekening van hun winkel Pit-stop voor privédoeleinden gebruikt hadden. Ze kregen tien en twaalf maanden cel met uitstel en het geld werd verbeurd verklaard.