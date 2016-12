Opnieuw honderden Hongaarse vrachtwagens achtergelaten op parking in Opglabbeek

Door: redactie

22/12/16 - 20u36 Bron: Belga

De chauffeurs van het Hongaarse transportbedrijf Waberer bij terugkeer naar hun trucks in januari 2016. © Marco Mariotti.

De Belgische Transportbond (BTB), een beroepscentrale van het ABVV, heeft vanavond een parking in Opglabbeek ontdekt waar honderden vrachtwagens van het Hongaarse transportbedrijf Waberer achtergelaten zijn. De Oost-Europese chauffeurs worden met bussen naar hun thuisland gebracht voor de feestdagen, dat blijkt uit een persbericht van BTB.

Net zoals eind vorig jaar staan er ook nu weer een groot aantal vrachtwagens gestald in het Limburgse Opglabbeek. In december vorig jaar stonden de vrachtwagens nog op een stuk grond van een boer, dit jaar staan ze op het terrein van Jet Group in het bedrijventerrein van Opglabbeek. "Een alert lid van de Belgische Transportbond signaleerde dit ons", vertelt John Reynaert, adjunct van de federaal secretaris van BTB. "Hij zei dat de honderden vrachtwagens letterlijk op elkaar geplakt staan." Lees ook "Achtergelaten trucks zijn bewijs van sociale dumping"

Peeters pakt oneerlijke concurrentie in transportsector aan

"Tot honderden truckers mogen vanaf zaterdag niet meer rijden wegens geen opleiding"

"De chauffeurs rijden quasi nooit in het land waar de vrachtwagens zijn ingeschreven. Ze leven verplicht in hun vrachtwagen, en krijgen een fractie van het loon van een West-Europese chauffeur." John Reynaert, BTB De Belgische Transportbond is niet opgezet met de achtergelaten vrachtwagens, ze vinden het de fout van het bedrijf dat enkel buitenlandse chauffeurs aantrekt en ze ondermaats betaalt aan Oost-Europese lonen. "De firma Waberer heeft duizenden vrachtwagens, allemaal in Hongarije ingeschreven", aldus Reynaert. "Om internationaal transport te doen beweren ze, maar de chauffeurs rijden quasi nooit in het land waar de vrachtwagens zijn ingeschreven. Ze leven verplicht in hun vrachtwagen, en krijgen een fractie van het loon van een West-Europese chauffeur."