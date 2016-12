Door: redactie

De Sint-Niklase sp.a-politicus Freddy Willockx neemt na 46 jaar afscheid van de actieve politiek. De 69-jarige minister van Staat, die ook federaal en in Europa actief was, neemt vanavond in Sint-Niklaas afscheid als voorzitter van de gemeenteraad en als gemeenteraadslid.