"Ik kan jullie niet genoeg bedanken": collega's zamelen 12.500 euro in voor zieke politie-inspecteur

Door: redactie

22/12/16 - 20u09 Bron: eigen berichtgeving

Andy met de cheque samen met de organisatoren. © Mathias Mariën.

Brugge De benefiet voor de zieke politie-inspecteur Andy Van Coppernolle (27) uit Oostende heeft in totaal 12.500 euro opgebracht. Enkele collega's van de politiezone Brugge organiseerden een 12 urenloop om Andy te steunen en zamelden het duizelingwekkend bedrag bij elkaar. "Dit is echt ongelofelijk. Heel erg bedankt", zegt een emotionele Andy.

"Het mooiste voor mij was het gevoel dat iedereen die dag aanwezig was om mij te steunen. Daardoor voelde ik me al heel wat beter."

Andy Van Coppernolle was erg onder de indruk van het bedrag. "Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Het bedrag op zich was voor mij niet zo belangrijk, al is dat wel indrukwekkend. Het mooiste voor mij was het gevoel dat iedereen die dag aanwezig was om mij te steunen. Daardoor voelde ik me al heel wat beter", aldus een emotionele Andy.



Ook de organisatoren hadden de grote opbrengst niet verwacht. "In het begin dachten we aan een bedrag van rond de 2.000 euro. Tijdens de benefiet zelf hadden we wel het gevoel dat we meer konden inzamelen. Maar 12.500 euro overtreft onze stoutste dromen", getuigt Ruben De Jonghe, collega van Andy en een van de drijvende krachten achter de benefiet. (MMB)