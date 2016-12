VIP-vliegtuig van Defensie na 43 jaar met pensioen

Door: redactie

22/12/16 - 19u35 Bron: Belga

© Wikimedia.

Het Belgisch leger heeft vandaag de laatste Mystère 20 van Dassault met pensioen gestuurd. Het kleine toestel met acht plaatsen vloog 43 jaar lang rond met leden van de koninklijke familie, ministers en andere toplui van het leger en de overheid.

Defensie had twee toestellen in de vloot, die in 2004 een laatste volledige modernisering ondergingen. De eerste - CM-01 - ging begin vorig jaar uit roulatie, op het moment dat een te duur groot onderhoud zich opdrong.



Nu heeft ook de CM-02 zijn laatste vlucht uitgevoerd. Het toestel klopt daarmee af op 16.210 vlieguren.