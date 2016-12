Politie mag databank DIV raadplegen voor flitsboetes

Door: redactie

22/12/16 - 19u08

Het sectoraal comité van de federale overheid heeft vandaag de machtiging verleend die de politie moet toelaten de DIV-databank te raadplegen om geflitste nummerplaten te koppelen aan de eigenaars van de voertuigen. Dat meldt de privacycommissie.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft de politie nu een machtiging gekregen. "Op die manier volgen we de wet en zijn we in lijn met de Privacywetgeving. De Privacycommissie heeft die machtiging nu verleend. Hierdoor zijn we in orde met de wet en krijgt de politie toegang tot de databank met nummerplaten. Het is wel duidelijk dat het systeem van machtigingen zijn limieten bereikt heeft en aangepast moet worden."



Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) benadrukt dat het geen optie was om overtreders onbestraft te laten. "In het kader van de verkeersveiligheid is dit geen goed signaal en het is niet fair tegenover burgers die de afgelopen jaren correct hun boete hebben betaald. Daarom heb ik een wetsontwerp voorbereid zodat die situatie ook voor het verleden rechtgetrokken wordt, en zodat iedereen gelijk behandeld wordt."



Dit wetsontwerp wordt begin januari aan de ministerraad voorgelegd. "Maar het is wel duidelijk dat het wettelijk systeem zoals het vandaag bestaat met haken en ogen aan elkaar hangt", zegt De Backer. "Om verdere symptoombestrijding te vermijden, werk ik aan een structurele hervorming: in het kader van de hervorming van de privacycommissie gaan we het systeem van machtigingen vervangen door een algemeen wettelijk kader en meer controlemogelijkheden door de privacycommissie. Wie toegang wil tot een databank van de overheid zal moeten voldoen aan duidelijke criteria in de wet. Een privacy-expert binnen elke administratie, een zogenaamde data protection officer (DPO), zal er preventief op toezien dat gegevens niet misbruikt worden en kan daartoe nog administratieve richtlijnen opstellen."