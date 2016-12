Elio Di Rupo: "Stort riante vergoedingen voor adviesraden terug"

Door: redactie

22/12/16 - 18u38 Bron: Belga

Elio Di Rupo. © belga.

PS-voorzitter Elio Di Rupo wil dat mandatarissen van zijn partij het geld dat ze opstreken in adviesraden van Publifin terugstorten. Dat heeft hij gezegd in Le Soir. De Luikse intercommunale was onder vuur gekomen nadat het blad Le Vif deze week had uitgebracht dat 24 lokale mandatarissen riante vergoedingen opstreken voor een handvol vergaderingen van adviescomités.