Publifin schaft omstreden adviescomités af

22/12/16

De raad van bestuur van de openbare holding Publifin heeft donderdag beslist haar sectorcomités af te schaffen. De Luikse intercommunale was onder vuur gekomen nadat het blad Le Vif deze week had uitgebracht dat 24 lokale mandatarissen riante vergoedingen opstreken voor een handvol vergaderingen van deze adviescomités.

Tegen eind juni 2017 moesten de sectorcomités bij interregionale intercommunales sowieso verdwijnen. Met de beslissing van donderdag loopt Publifin dus vooruit op die deadline.



Le Vif deed deze week uit de doeken hoe 24 mandatarissen sinds midden 2013 vergoedingen van 1.340 tot 2.871 euro bruto per maand ontvingen voor enkele vergaderingen van adviesorganen van Publifin, het vroegere Tecteo.



De PS-mandatarissen die deze vergoedingen ontvingen, mogen binnenkort een brief van voorzitter Elio Di Rupo in de bus verwachten. Hij zal hen vragen om deze bedragen bijna geheel over te maken aan verenigingen, zelfs indien uiteindelijk zou blijken dat de vergoedingen wettelijk zijn, zo is vernomen bij de partij.