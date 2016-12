Zwalpende bestuurder ontsnapt vier keer aan erger

Door: redactie

22/12/16 - 13u25 Bron: Facebook

video Op de Facebookpagina van PolCon, waar gebruikers politiecontroles met elkaar delen, is een filmpje opgedoken van een automobilist die maar liefst vier keer op het nippertje een botsing kan vermijden. De feiten deden zich voor in Wichelen, Oost-Vlaanderen.

Eén van de leden van de Facebookpagina zette het filmpje online. De feiten zouden al op zondag 18 december hebben plaatsgevonden, maar de beelden werden nu pas gedeeld.



In het filmpje is te zien hoe een bestuurder over Bohemen rijdt, de baan van Wichelen naar Schoonaarde (Dendermonde). De bestuurder - volgens de persoon die de beelden maakte een man van rond de 50 - zwalpt gevaarlijk van links naar rechts. Daarbij rijdt hij verschillende keren rakelings langs een tegenligger. Pas na anderhalve minuut lijkt de bestuurder zich bewust van wat hij doet: hij gaat vol in de remmen en zet zich aan de kant.



Het is niet geweten of de man in kwestie dronken was.