Delpérée staat voorzitterschap commissie Kazachgate af, Van der Maelen is nieuwe voorzitter

Door: redactie

22/12/16 - 13u07 Bron: Belga

Francis Delpérée (cdH) staat het voorzitterschap van de parlementaire onderzoekscommissie naar het dossier-Kazachgate dan toch af. Er was veel kritiek gekomen op het Delpérée als voorzitter omwille van zijn mogelijke betrokkenheid in het dossier. Bovendien bleek dat hij zelf verhoord was in het dossier, hoewel hij daar vooraf niets over had gezegd. Sp.a'er Dirk Van der Maelen is de nieuwe voorzitter van de onderzoekscommissie naar Kazachgate.

Francis Delpérée (cDH). © belga. Goed dat Delperée zich terugtrekt. Hopelijk kan onderzoekscommissie Kazakhgate nu echt starten want heel wat uit te klaren #villapolitica — Kristof Calvo (@kristofcalvo) "Ik stel vast dat verschillende fracties de voorbije uren vraagtekens plaatsen bij mijn rol als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar de verruimde minnelijke schikking. Ik stel vast dat mijn fractieleidster in de Kamer twijfels heeft geuit bij mijn capaciteit om voorzitter te zijn. Als gevolg daarvan, zie ik af van het voorzitterschap", aldus Delpérée.



Zijn beslissing komt er nadat de geloofwaardigheid van Delpérée steeds meer in vraag gesteld werd, zowel door leden van de oppositie, als van de meerderheid. "Als hij blijft zitten als voorzitter, dan rijzen er ernstige vragen bij de zin van de commissie", had N-VA-fractieleider Peter De Roover al gezegd. En Vincent Van Quickenborne (Open Vld) had met een boycot door zijn fractie gedreigd. Ook zijn eigen partij had vragen gesteld bij zijn voorzitterschap.



Reden voor het verzet? Gisterenochtend bleek dat Delpérée zelf verhoord is in het informatie-onderzoek naar Kazachgate, terwijl hij daar op voorhand niets over had gezegd. De Roover vindt "stuitend" dat Delpérée "in alle talen" heeft gezwegen over het verhoor. " Ook bij Open Vld en bij verschillende Franstalige partijen was na het nieuws veel kritiek te horen op Delpérée.