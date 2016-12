Lybiëstrijder krijgt vijf jaar cel voor 'safarireis'

Patrick Lefelon

22/12/16

Khalid El Boussatati (25) is veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij als eerste geradicaliseerde moslimstrijder wilde gaan vechten in Lybië. De man werd onderschept toen hij in Soedan aankwam. De man zelf beweerde dat hij "op safari" ging.

De 24-jarige Khalid E.B. vloog op 29 september 2015 vanuit de Nederlandse luchthaven Schiphol naar de Soedanese hoofdstad Khartoum. Uit het onderzoek bleek dat E.B. samen met andere IS-rekruten een wapentraining had gekregen in afwachting van hun doorreis naar het Libische front.



Op 19 oktober werd hij in Soedan echter gearresteerd op verdenking van terrorisme. Vijf maanden later werd hij uitgeleverd, sinds maart zat hij in de gevangenis.



Safari

E.B. reisde naar eigen zeggen naar Soedan om op safari te gaan. Hij was Soedan echter niet met een toeristenvisum, maar wel met een zakenvisum binnen geraakt. Dat had hij enkele maanden eerder gekocht in Turkije. De correctionele rechtbank van Antwerpen achtte zijn verhaal dan ook ongeloofwaardig. Volgens de rechtbank was zijn kledij ook niet afgestemd op een toeristen- of een zakenreis. Hij had ook geen specifieke expertise die een zakenreis kon verantwoorden. Op zijn kledij en sporttas werden bovendien kruitsporen aangetroffen.



Het hof van beroep bevestigde gisteren dat vonnis. De Deurnenaar is een schoolverlater, die nooit gewerkt heeft en die onder invloed van zijn broers radicaliseerde. Eén van hen, Abdellah E.B. (29), maakte deel uit van 'The Way of Life', de opvolger van Sharia4Belgium. De rechtbank vond de feiten bewezen en veroordeelde hem tot de maximumstraf van vijf jaar cel.