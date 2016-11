200 jaar oude woning vernield door brand na isolatiewerken

Tom Vierendeels

27/11/16 - 15u41

Roosdaal Een man die zelf zijn bijna tweehonderd jaar oude woning aan het renoveren was, heeft zaterdagavond onopzettelijk brand veroorzaakt. Bewoner Philippe (52) probeerde de afgelopen weken de EPC-waarde van de woonst in de Kleistraat in Roosdaal te doen dalen door extra isolatie te voorzien.