Rol voor Vanhecke in Vlaams Belang?

27/11/16 - 15u18 Bron: vtmnieuws.be

Is er nog een rol weggelegd voor voormalig voorzitter Frank Vanhecke binnen Vlaams Belang? Deze week trad hij plots opnieuw op het voorplan, in de zaak rond de reis naar Griekenland van Filip Dewinter. "Niet aan de orde", zegt huidig voorzitter Tom Van Grieken in de studio van VTM NIEUWS. "Ik heb Frank Vanhecke drie keer ontmoet, dan nog telkens na een begrafenis", zegt Van Grieken. "Meer dan een vluchtig contact heb ik er niet mee, dus dat is niet aan de orde." Van Grieken wordt ook vergeleken met Marie-Rose Morel, de Vlaams Belang-politica die de partij in haar topperiode een vriendelijker imago probeerde aan te meten. "Ik ben net 30 geworden, ik ben de jongste partijvoorzitter ooit", zegt Van Grieken. "Over het voorval met Morel kan ik weinig zinnigs over zeggen, omdat ik in die periode niet in de hogere partijstructuren zat. Daar kan ik dus niet over oordelen."