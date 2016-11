Van Grieken: "Eerst inschrijvingsstop voor vreemdelingen, dan pas gesprek met N-VA"

Door: redactie

27/11/16 - 14u00 Bron: Belga

video Vlaams Belang is enkel bereid te spreken over mogelijke coalities met N-VA in 2018 als er in de betrokken steden en gemeenten zeker een inschrijvingsstop komt voor vreemdelingen. "Dat is de eerste voorwaarde waarop we nog maar een gesprek zouden aangaan met N-VA", zei voorzitter Tom Van Grieken vandaag in VTM NIEUWS.

N-VA-kopstuk Theo Francken liet deze week verstaan dat de N-VA tegen het cordon sanitair is, maar dat samenwerken met Vlaams Belang op praktische bezwaren stuit. "Als we in Antwerpen een meerderheid hebben met Vlaams Belang, dan lijkt mij het moeilijk dat Bart De Wever met Filip Dewinter in zee gaat", klonk het onder meer. Dewinter liet daarop verstaan dat hij zijn lidkaart in dat geval gerust wil inleveren.

Duidelijke voorwaarde "Het gaat toch niet over personen", reageerde Van Grieken vandaag in de VTM-studio. Hij koppelt liever een duidelijke voorwaarde aan eventuele coalities met N-VA na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018: een inschrijvingsstop voor nieuwe vreemdelingen.

© photo news. "Ik hoor dat N-VA blijkbaar een opening laat. Ik doe een concreet tegenvoorstel: laat ons het over het programma hebben", zo zei Van Grieken. "In al die steden en gemeenten waar er al zo veel nieuwe vreemdelingen zijn bijgekomen, moet het eerste punt dat we realiseren een inschrijvingsstop voor nieuwkomers zijn. Dat is de eerste voorwaarde waarop wij nog maar een gesprek zouden aangaan met N-VA. Daar waar N-VA ons voorstel wil steunen, kunnen we dan beginnen praten om een groter akkoord uit de brand te slepen."

Sociale woningen Verder doet Van Grieken een voorstel om een einde te maken aan fraude met sociale huisvesting: immigranten die een sociale woning in ons land willen, moeten zelf aantonen dat ze in hun thuisland geen andere eigendommen meer hebben, vindt hij. Hoe ze dat dan zouden moeten doen, zegt hij er niet bij.



"Heel veel mensen, vaak van Noord-Afrikaanse afkomst, hebben nog eigendommen in hun land van herkomst en toch geven wij die een Win For Life-biljet", zegt Van Grieken. En Vlaams Belang gaat nog verder. "Heel wat landen, zoals Marokko, willen niet meewerken met de Vlaamse overheid", zegt Van Grieken. "Voor ons kunnen onderdanen van die landen ook geen sociale woning meer krijgen."