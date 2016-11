Familieleden treffen man dood aan in appartement

Bart Boterman

27/11/16 - 12u56 Bron: Eigen berichtgeving

© Bart Boterman.

Blankenberge Een bewoner van de Langestraat in Blankenberge is overleden aan de gevolgen van een CO-vergiftiging. De hulpdiensten werden omstreeks 12 uur vanmiddag verwittigd door familie van het slachtoffer. Ze hadden hem aangetroffen in zijn appartement op het gelijkvloers toen ze op bezoek gingen.

De hulpdiensten startten met de reanimatie in de ziekenwagen, maar al snel kwam het bericht dat de man overleden was. Het hondje van de man kon wel gered worden.



Vermoedelijk was het CO-lek -door een defecte gaskachel- al gisteravond ontstaan. Onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies defect was.



In Nieuwpoort werden woensdagavond nog twee mensen, waaronder iemand in coma, naar het ziekenhuis gebracht door CO-vergiftiging. Volgens de brandweer is het fenomeen van CO-intoxicatie kenmerkend voor het najaar en de winter. Slecht functionerende kachels, weinig wind en vochtige lucht maken de kans op CO-vorming groter.