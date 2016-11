"Zijn we partypoopers of partycrashers?"

Door: redactie

De CD&V heeft gisteren de tweede dag van haar congres in Lommel afgesloten met een fuif. Voorzitter Wouter Beke sprak de feestende massa vannacht nog toe en sneerde in zijn speech nog eens naar de N-VA. "Staan we aan de kant van de cultuur van de partypoopers of die van de tegencultuur van de partycrashers?", vroeg hij. "Aan welke kant van de geschiedenis willen we staan?" Om te lachen, zegt hij zelf. "Dat was natuurlijk een grapje na wat er vandaag gebeurd is bij onze politieke tegenstrevers", zegt Beke aan VTM NIEUWS, maar meer wil hij er niet over kwijt. Wellicht doelt hij op de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever in Het Laatste Nieuws. Die verwees de meerwaardebelasting die CD&V zo graag wil naar de volgende legislatuur, precies op de dag dat de CD&V zijn partijcongres hield. "Wat CD&V binnen de regering heeft gevraagd, met name totaal geïsoleerd een meerwaardetaks invoeren, dat gaan wij niet doen", zei hij. Vraag is wat Beke precies wilde zeggen. Een partypooper is volgens de website Urban Dictionary iemand die een feestje vergalt door er een einde aan te maken of gewoon niet mee te doen. Een partycrasher is iemand die onuitgenodigd op een feestje komt opdagen, ook niet bepaald een positief beeld.