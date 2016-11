Daar zijn de bobcontroles: 4 procent blaast positief in West-Vlaanderen, 2 procent in Antwerpen

bewerkt door: redactie

27/11/16 - 11u41 Bron: Belga

© photo news.

alcoholcontroles Tijdens de Verkeersveilige Nachten in de provincie West-Vlaanderen gisteren en eergisteren had 4,27 procent van de gecontroleerde bestuurders te veel alcohol gedronken. Dat is het beste resultaat in vijf jaar. Ruim vier procent van de bestuurders reed te snel en drie mensen legden een positieve speekseltest voor drugs af, meldt commissaris Patrick Van Gelder, de verbindingsofficier van provinciegouverneur Carl Decaluwé.

De traditionele bobcampagne, die loopt van vrijdag 25 november tot maandag 30 januari, is in West-Vlaanderen opnieuw op gang getrapt met de Verkeersveilige Nachten. Van de 2.878 gecontroleerde mensen legden er 123 een positieve ademtest af, of 4,27 procent. Twintig rijbewijzen werden ingetrokken. Bij de controles werd ook een hoeveelheid drugs in een voertuig aangetroffen en werden er drie voertuigen in beslag genomen.



Er werden ruim 24.000 voertuigen op snelheid gecontroleerd. Iets meer dan 1.000 bestuurders, of 4,2 procent, reden te snel. Dat is een spectaculaire daling ten opzichte van 2015, toen 14 procent te snel ging. Er werden acht rijbewijzen ingetrokken voor overdreven snelheid.



Aan de Verkeersveilige Nachten namen 208 politiemensen deel, die ongeveer 1.573 mensuren aan terreincontroles besteedden. Er werkten achttien lokale politiezones mee, alsook de federale wegpolitie. Zij kregen bijstand van 22 aspirant-hoofdinspecteurs van de West-Vlaamse politieschool.