Verongelukt na verkiezing Prinses Carnaval van nichtje

27/11/16 - 10u22

Zottegem De 57-jarige man die zaterdagochtend bij een verkeersongeval in het Oost-Vlaamse Zottegem om het leven kwam, was op de terugweg van het plaatselijke carnavalsfeest. Geert Eeckhoudts nichtje was er net verkozen tot de nieuw Prinses Carnaval.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend rond vijf uur op de gewestweg N42 in Zottegem. Geert Eeckhoudt (57) reed er in de richting van het kruispunt 't Vosken, maar was de gewestweg langs de verkeerde kant opgereden. Een tegenligger kon de spookrijdende auto niet meer ontwijken, waardoor het tot een frontale botsing kwam. De auto van de vijfiger werd na de aanrijding nog tegen een vangrail geslingerd.



Een team van de brandweerpost Zottegem kon de chauffeur van de andere auto, een 38-jarige Zottegemnaar die pas naar buurgemeente Herzele was verhuisd, nog uit zijn verhakkelde auto bevrijden. Hij is zwaargewond afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem. Voor Geert Eeckhoudt kwam alle hulp te laat. Hij is ter plaatse overleden.



De man was op de terugweg van de verkiezing van de carnavalsnacht in Zottegem, waar zijn nichtje Joyce Eeckhoudt was verkozen tot Prins Carnaval in Zottegem.