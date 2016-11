"Eerlijk voor gewerkt": eigenaar Lamborghini's op omstreden Marokkaans trouwfeest reageert

(sam)

De stoet met peperdure luxewagens die op 28 oktober enkele straten in Antwerpen lamlegde voor een Marokkaans huwelijksfeest, blijft de gemoederen verhitten. Terwijl Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter pleitte voor een 'patseraanpak', reageert een van de auto-eigenaars dat hij niet wenst geassocieerd te worden met drugsdealers en criminaliteit.

Het gaat om Nabil Zafar, "geboren en getogen in Antwerpen". "Ik was een van de aanwezigen op de dag van de bruiloft met de sportwagenstoet in Antwerpen", legt hij uit aan onze redactie.



De eigenaar en zaakvoerder van het luxewagenbedrijf Luxurycarselection in Aartselaar was ter plaatse met twee voertuigen, een oranje en een witte Lamborghini. En daar heeft hij eerlijk voor gewerkt, benadrukt hij. Marokkaanse Bruiloft Antwerpen Belgie #rollsroyce #rollsroycephantom #ferrari488gtb #ferrari #lamborghini #bentley #excalibur #mercedes #wedding #weddingcar #bruiloft #trouwen #trouwautohuren #meijersautobedrijf

Positieve naar boven halen "Ik ben nog maar 27 jaar oud maar heb me in deze sector omhoog geknokt sinds mijn 19de, met toen wat financiële steun van mijn vader. Dus het laatste dat ik nu wil, is dat ik gezien word als een drugshandelaar. Ik heb inderdaad Marokkaanse roots maar ik ben zelf Belg", klinkt het.



Na de negatieve berichtgeving wil hij "het positieve naar boven halen". "Ik ben het bewijs dat er ook andere mensen zijn met Marokkaanse roots die het ook ver hebben geschopt op de juiste manier."

Straten geblokkeerd De Rolls Royces, Ferrari's, Lamborghini's, Bentleys en andere dure pareltjes namen voor het Marokkaanse trouwfeest enkele straten in Antwerpen-Noord over. De wagens hielden midden op straat en op voetpaden halt en legden het verkeer enige tijd lam.



Dat ging wel te ver, geeft Zafar toe. "Ze hadden het een beetje kunnen vermijden door bijvoorbeeld parkeerplaatsen in de straat te reserveren via de gemeente. Dit geef ik wel toe. Maar ik zeg het nogmaals dat ik het niét vind kunnen dat er nu over drugs en criminaliteit wordt gesproken." Marokkaanse bruiloft Antwerpen Belgie #rollsroyce #rollsroycephantom #ferrari #lamborghini #excalibur #wedding #weddingcar #trouwautohuren #trouwen #bruiloft #meijersautobedrijf