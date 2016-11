Tot drie uur lang aanschuiven in ondergrondse parkings

Door: redactie

27/11/16 - 10u00 Bron: De Tijd

© thinkstock.

Brussel Parkeren in Brussel is 's zaterdags een ramp, niet het minst het vertrek achteraf. Als gevolg van de hernieuwde verkeerssituatie in het centrum loopt het verkeer helemaal in de soep, waardoor mensen soms urenlang in hun parking stilstaan om te kunnen vertrekken.

"De voorbije twee maanden hebben klanten in onze parkings op de Gulden Vlieslaan op zaterdagmiddag tot 3 uur lang vastgezeten", zegt CEO Roland Cracco van parkinguitbater Interparking aan De Tijd. "De opstoppingen beginnen om 3 uur 's middags en duren soms tot 7 uur 's avonds. De auto's staan stil tot verdieping -4."

Oorzaak De Stefaniatunnel werd afgesloten wegens scheurtjes in het plafond. © photo news. Interparking wijst naar het Brussels Gewest. "Bij de wegversmalling op de nabijgelegen Louizarotonde herleidde de gewestelij­ke over­heids­dienst Brus­sel Mo­bi­li­teit het aan­tal rij­stro­ken van drie naar één toen de Ste­fa­niatun­nel dicht moest we­gens scheur­tjes in het beton", zegt Cracco. "Bij de her­o­pe­ning van de tun­nel in sep­tem­ber bleef er maar één rij­strook open omdat de doorstro­ming vol­gens Brus­sel Mo­bi­li­teit op die ma­nier was ver­be­terd."



Cracco eist dat de rijstroken opnieuw worden opengesteld, maar dat gebeurt voorlopig niet. Over een paar weken wordt de situatie wel geëvalueerd, reageert een woordvoerster van Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (sp.a).

Frustratie Interparking moet zo extra medewerkers inschakelen. "Sommige mensen worden agressief omdat ze niet weten wat er zich boven afspeelt. We geven de klanten water, koffie en warme chocolademelk, en speelgoed voor de kinderen, om de negatieve ervaring te beperken. Het is surrealistisch", aldus Cracco.