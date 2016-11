Di Rupo: "Ik heb nog nooit zo'n slechte regering gezien"

(sam)

27/11/16 Bron: De Zondag

© belga.

politiek Voormalig premier Elio Di Rupo (PS) praat met De Zondag onder meer over Kazachgate, de Waalse wapenexport en zijn partij. Maar wat vooral in het oog springt, is zijn kritiek op de federale regering van zijn opvolger Charles Michel (MR).

Di Rupo noemt de regering-Michel "geen serieuze regering" maar wel "een chaotische regering van amateurs". Hij vindt het amateuristisch hoe de regering tijdens een nacht vergaderen besparingen van miljarden goedkeurt. "Toen ik premier was, discussieerden we dagenlang over pakweg één miljoen. Heel minutieus, met technische fiches in de hand."