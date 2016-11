Huiszoekingen in Nederland en België naar witwas en mensenhandel

Door: redactie

De politie is gisterenavond massaal binnengevallen in saunaclub YinYang aan de Heinsbergerweg in het Nederlands-Limburgse Roermond in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken en mensenhandel. Er vonden ook huiszoekingen plaats in vijf panden in Nederland en België.

Uit voorlopig onderzoek van politie en justitie blijkt dat in deze club mogelijk geld wordt witgewassen. Ook zijn er aanwijzingen dat er sprake is van de uitbuiting van vrouwen, die in de club werken. Volgens de Nederlandse politie is het doel van het onderzoek het vinden van bewijsmateriaal van deze uitbuiting en witwaspraktijken. In de club kunnen klanten terecht in een restaurant-bar, high class feesten bijwonen of een afspraak regelen in een erotisch gedeelte.



Mensenhandelrechercheurs

Om de actie vlot te laten verlopen zette de politie in Nederland een groot aantal mensen in, onder meer de mobiele eenheid (ME) en een helikopter. De vrouwen, die in de club werken, worden ook verhoord door mensenhandelrechercheurs in verband met de aanwijzing van uitbuiting. De bezoekers werden gehoord als getuige en konden daarna het pand weer verlaten. De actie bij YinYang begon rond 20.00 uur.