Pacemaker hacken? Geen fictie zo blijkt

Door: redactie

26/11/16 - 19u59 Bron: vtmnieuws.be

video

Pacemakers en defibrillatoren zijn te hacken. Dat heeft een groep ingenieurs van de KU Leuven kunnen aantonen. De toestellen zijn dus niet volledig beveiligd en dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met slechte bedoelingen. De groep ingenieurs kon via een draadloze verbinden de implantaten herprogrammeren. Patiënten met een pacemaker moeten niet meteen panikeren. Het is niet zo dat iemand hun hartritme zou kunnen aanpassen als ze gewoon thuis zitten. Maar de fabrikanten van de toestellen nemen het onderzoek in elk geval wel ernstig.