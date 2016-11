Explosie in woning in Ravels

Jef Van Nooten

26/11/16 - 19u50

© Wiggenraad.

In de Parkstraat in Weelde-Statie, een gehucht in het Kempense Ravels, heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie voorgedaan in een woning. De bewoners van verscheidene huizen uit de buurt werden opgeschrikt door de knal.



"We werden opgeroepen voor een brand na een explosie Bij aankomst konden we nog maar weinig doen. De woning hing volg rook, maar vuur was er niet", klinkt het bij de brandweer. De explosie deed zich voor ter hoogte van de ijskast. Politie en parket willen voorlopig niet kwijt wat de explosie heeft veroorzaakt. Op het moment van de explosie was één persoon in de woning aanwezig. Zij bleef ongedeerd. Dovo, de ontmijningsdienst van het leger kwam na de explosie ter plaatse.