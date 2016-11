CD&V zet met 'Het Nieuwe Wij' haar toekomstige koers uit

Door: redactie

26/11/16 - 17u21 Bron: Belga

Partijvoorzitter van het CD&V Wouter Beke © Joost De Bock.

CD&V heeft vandaag de christendemocratische koers uitgezet voor de komende jaren. De partij gaat voor "een sterke, solidaire samenleving waarin jij en ik zich kunnen ontplooien", klonk het. Met hun blik op de toekomst beslisten de leden dat CD&V geen nieuwe auto's op benzine of diesel meer wil na 2030, voortaan voor stemrecht is vanaf 16 jaar en herfederalisering bij toekomstige staatshervormingen niet langer uitsluit.

"Het Nieuwe Wij", daar wil CD&V naartoe. "Een samenleving waar personeel niet valt onder kosten, maar onder sociaal kapitaal. Waar ondernemers geen zakkenvullers zijn, maar mensen die initiatief nemen om de maatschappij vooruit te duwen. En waar de zorg voor ouderen of kinderen geen last is, maar een toewijding voor elkaar", zo vatte voorzitter Wouter Beke samen.



Tweepijlersystemen voor fiscaliteit en sociale zekerheid

Ruim 140 pagina's aan congrestekst vertaalt dat 'nieuwe wij' in concrete streefdoelen voor het beleid. Tweepijlersystemen voor de fiscaliteit én de sociale zekerheid springen daarbij in het oog. Op fiscaal vlak betekent dat een onderverdeling van alle belastbare inkomsten in progressief belaste arbeid en sociale overdrachten enerzijds en proportioneel belast kapitaal anderzijds. Voor de sociale zekerheid mikt CD&V op een universele basisbescherming en een verzekeringsregeling voor wie professioneel actief is.



Maar ook een heel aantal andere punten werd afgeklopt. Zo wil CD&V binnen dit en veertien jaar geen nieuwe diesel-of benzinewagens meer inschrijven. Op "middellange" termijn wil de partij ook af van de salariswagens. En de kerncentrales? Die moeten in 2025 echt dicht om ruimte te maken voor duurzame alternatieven, klonk het.



"De basis is rechtvaardigheid"

Rechtvaardigheid vormt de basis van een 'Wij-samenleving', beklemtoonde Beke. In afwachting van de 'dual income tax' blijft CD&V dus pleiten voor een meerwaardebelasting op meerwaarden. Zelfs al schoot N-VA-collega Bart De Wever het CD&V-voorstel dit weekend nogmaals af. Beke liet zijn speech er alvast niet door kapen. Hij verwees bewust niet naar zijn politieke concurrenten, "zelfs al heeft men ons vandaag links en rechts proberen provoceren". "Doelbewust. Want de mensen zijn dat beu."



Of CD&V ook haar speerpunten de komende jaren zal kunnen verwezenlijken? "Wij zijn niet de grootste in de peilingen. Maar dat was Trump ook niet", zo knipoogde Beke nog.