Franse amokmaker geseind na ontsnapping tijdens arrestatie

Bart Boterman

26/11/16 - 19u42

Een Noord-Franse amokmaker staat geseind bij de politiediensten nadat hij afgelopen nacht is kunnen vluchten tijdens een arrestatie in Oostduinkerke bij Koksijde.

Omstreeks 3 uur werd de politie namelijk opgeroepen voor een zware vechtpartij in en voor danscafé De Viking in de Leopold II-laan in Oostduinkerke. Een van de amokmakers werd opgepakt en meegenomen naar de combi. "Maar hij stelde zich weerspannig op, sloeg een zijraam van de combi in en kon vervolgens vluchten. Een inspecteur raakte lichtgewond", meldt het parket van West-Vlaanderen. Verdere opsporingen in de buurt leverden niets op. De politieinspecteur kreeg een klap in het gezicht en liep een lichte zwelling ter hoogte van de neus en wang op. De man diende niet naar het ziekenhuis overgebracht te worden. De andere opgepakte had niets met de vechtpartij te maken en mocht intussen beschikken. De 25-jarige voortvluchtige Fransman staat geseind voor slagen aan de inspecteur en het beschadigen van een combi.