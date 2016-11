Kazakhgate: eerste paspoort Chodiev op basis van vervalst rapport van politie Waterloo

Door: redactie

26/11/16 - 19u17 Bron: Belga

Huis van Patokh Chodiev in Waterloo © photo news.

Kazakhgate De drie mannen die gekend zijn als het 'Kazachs trio', onder wie de omstreden Patokh Chodiev, hebben sinds minstens 20 jaar actieve steun genoten van overwegend Franstalige liberale politici om Belgische paspoorten te verkrijgen, schrijft dagblad Le Soir vandaag. Volgens de commissaris van de politie Waterloo is het politierapport dat toeliet dat Chodiev zijn eerste Belgisch paspoort verkreeg een vervalsing.

Onder de titel "België, een paspoortfabriek voor het Kazachs trio" onthult Le Soir vandaag dat - nog voor zijn naturalisatie tot Belg - de oligarch Patokh Chodiev een eerste Belgisch paspoort zou verkregen hebben dankzij een politierapport dat wordt toegeschreven aan commissaris Michel Vandewalle, korpschef van de politiezone Waterloo, de gemeente waar Chodiev is ingeschreven.



Het hoofd van de lokale politie Waterloo bevestigt het bestaan van een dergelijk rapport, maar preciseert dat het rapport een schriftvervalsing is. "Ik heb nooit mijnheer Chodiev ontmoet en heb nooit een dergelijk rapport over hem opgesteld", stelt Michel Vandewalle. Het beroepsgeheim verbiedt hem nader te communiceren, preciseert hij nog.