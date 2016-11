Ex-Kamerlid Laurent Louis verdacht van ponzifraude: "Hij rekruteerde 2.000 tot 3.000 mensen in België"

bewerkt door: redactie

piramidespel Tegen oud-Kamerlid Laurent Louis is gisteren een klacht ingediend van iemand die beweert het slachtoffer te zijn van een ponzifraude (een piramidespel, nvdr.) waarvan Laurent Louis de actieve vertegenwoordiger in België zou zijn. Dat melden advocaten André-Philipe Vandesmal, Olivier Dupont en Guibert Debray.

De aanklachten gaan over oplichting, piramideverkoop, schending van het bankgeheim, witwassen van geld en sociale fraude. Laurent Louis raakte in 2010 als enige in de Kamer verkozen op de lijst Parti Populaire van zakenadvocaat Mischaël Modrikamen. Een jaar later werd hij uit de partij gezet. Daarna zetelde hij als onafhankelijk in de Kamer. Bij de jongste verkiezingen verdween hij uit het parlement.



Veel geld

Sinds de lente van 2016 biedt hij financiële producten en opleidingen netwerkmarketing aan via het bedrijf One-Life. Dat bedrijf maakt promotie voor een virtuele munt, de One-Coin. Er zouden wereldwijd circa 2 miljoen gebruikers zijn. Volgens de klager is de ex-voorzitter van de beweging 'Debout Les Belges' de belangrijkste promotor van het netwerk in België. Hij zou tussen 2.000 en 3.000 personen in België gerekruteerd hebben, dankzij zijn persoonlijk netwerk. Dit vertegenwoordigt een zakencijfer van meer dan 2 miljoen euro, met een winst tussen de 100.000 en 200.000 euro in acht maanden.



De advocaten van de klager hebben twijfels over de wettelijkheid van de financiële producten van One-Life. Ze wijzen er op dat banken in meerdere landen rekeningen hebben gesloten die gelinkt zijn aan het bedrijf wegens vermoedens van piramide-oplichting. De klager heeft van de onderzoeksrechter bevel gekregen om elke activiteit met betrekking tot de virtuele munt en marketing te stoppen.



Waarschuwing

De financiële toezichthouder FSMA heeft het publiek in juli 2016 gewaarschuwd voor praktijken van het oud-Kamerlid. De toezichthouder waarschuwde voor de "valse en misleidende verklaringen" van Laurent Louis op zijn Facebookpagina dat de One-coin voor de FSMA geen probleem stelt en in niets illegaal is.