Dewinter bereid op te stappen als N-VA met Vlaams Belang wil besturen

Door: redactie

26/11/16 - 14u45 Bron: Belga

© medialaan.

Politiek "Als de N-VA in Antwerpen met het Vlaams Belang een coalitie wil vormen, dan ben ik bereid mijn lidmaatschap van de partij ter beschikking te stellen". Dat zei Filip Dewinter vanddag in een reactie op de verklaringen van N-VA-staatssecretaris Theo Francken in De Afspraak op Vrijdag op Canvas.

Theo Francken zei toen dat de N-VA tegen het cordon sanitair is, maar dat samenwerken met Vlaams Belang op praktische bezwaren stuit. Hij verwees onder meer naar de figuur van Filip Dewinter in Antwerpen. "Bart De Wever heeft al heel vaak zijn absolute reserve tegen de figuur van Filip Dewinter uitgesproken. Als we in Antwerpen een meerderheid hebben met Vlaams Belang, dan lijkt mij het moeilijk dat Bart De Wever met Filip Dewinter in zee gaat", zei Francken.



Filip Dewinter kaatste net voor het partijcongres in Gent de bal terug naar de N-VA. "Indien ze echt samen met ons in zee willen gaan, als mijn figuur het struikelblok zou zijn, dan ben ik bereid om mijn lidmaatschap van de partij ter beschikking stellen". Met zijn uitspraak wil hij N-VA kleur laten bekennen. Maar hij voegde er meteen de waarschuwing aan toe: "Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen".



Dewinter blikte ook kort terug op de polemiek van de voorbije dagen rond zijn reis naar Griekenland en de sanctie van het partijbestuur voor de deelnemers aan de reis. Volgens hem zal er tegen de partijraad van volgende week zaterdag een oplossing gevonden worden.

Kritiek op regering Ondertussen heeft Vlaams Belang op een congres in Gent een vernietigend rapport opgesteld van twee jaar Vlaamse en federale regering. Kamerfractievoorzitster Barbara Pas haalde uit naar de vijf jaar communautaire stilstand waarmee de N-VA heeft ingestemd. "N-VA is in sneltempo geëvolueerd van een formatie met een Vlaams-republikeinse missie naar een Belgische machtspartij vergeven van windhanen, plekpotten en opportunisten", aldus Pas voor wie het Vlaams Belang de enige onafhankelijkheidspartij van Vlaanderen is.