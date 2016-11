Chauffeur De Lijn vertrekt met buggy in bus terwijl moeder nog aan halte staat

Leen Peeters & Fien Tondeleir

Gent Een buschauffeur van De Lijn is vrijdagochtend aan Gent-Dampoort met zijn bus vertrokken met daarin een buggy zonder de moeder. De andere reizigers reageerden geschokt: één van hen deelde haar verhaal via Facebook. "Kan je je inbeelden hoe verschrikkelijk dit moet geweest zijn voor de moeder van dit kind?" De Lijn betreurt het voorval.

"Ik neem niet dikwijls de bus omdat ik al vaker slechte ervaringen heb gehad", steekt Iemke Dewulf van wal in haar facebookpost. "Er was een mama die haar buggy al in de bus had gekregen, maar er zelf niet was bij geraakt. De deuren waren al toe en de buschauffeur negeerde het geroep van de andere reizigers."



In de buggy zat een kind van nog geen twee jaar. De mama wilde achteraan opstappen, maar de deuren sloten opeens en de bus vertrok. "We probeerden hem te overtuigen om te stoppen", vertelt Iemke. "Hij deed heel bot en zei dat het kind dan maar pech had en dat we niet moesten zeggen hoe hij zijn job moest doen. Dat de vrouw maar langs voor had moeten instappen, maar met een buggy mag je gewoon langs achter instappen."



Ondertussen was de bus al een kilometer verder en besloot een andere man af te stappen met de buggy. "De chauffeur wilde niet stoppen en een man, met zijn arm in het gips, besloot om aan de eerstvolgende halte af te stappen met het kind om de moeder te gaan zoeken. "Ik moest dringend naar mijn werk en die man zag er betrouwbaar uit. Hij moest nergens dringend zijn, dus ik hoop dat hij de mama van het kindje snel heeft teruggevonden", zegt Iemke.