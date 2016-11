Leen Peeters

26/11/16 - 15u02

Gent

De bewoners van de dementieafdeling van het rusthuis Het Heiveld in Gent zijn geëvacueerd na een brandje in de kelder van het woonzorgcentrum. Aan één van de verluchtingsroosters ontstond veel rook nadat iemand er een sigarettenpeuk in gegooid had. Er lagen gedroogde bladeren en die zijn in brand geschoten. De rook kwam binnen in het rusthuis via de leidingen. De dementieafdeling moest volledig ontruimd worden. De bewoners werden naar de andere kant van het woonzorgcentrum gebracht.