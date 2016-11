Aantal militairen volgend jaar afgebouwd tot 30.000

Door: redactie

Het maximale aantal militairen in het Belgische leger zakt volgend jaar tot ongeveer 30.000. Dat staat in een voorontwerp van wet dat het legercontingent voor 2017 vastlegt. Het voorontwerp van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) werd gisteren goedgekeurd door de ministerraad.

Het legercontingent bepaalt het aantal militairen "die op eenzelfde dag van het jaar 2017 onder de wapens mogen zijn". In totaal gaat het om 30.130 militairen. In de praktijk wordt dat aantal niet bereikt.



De Grondwet bepaalt dat het legercontingent elk jaar moet worden vastgelegd. Dat contingent wordt elk jaar kleiner. In 2009 was er nog plaats voor maximaal 39.075 militairen, in 2012 nog voor 33.703.



Defensie streeft er volgens haar strategische visie naar om het leger tegen 2030 af te bouwen tot 25.000 voltijdse equivalenten (24.000 militaren en 1.000 burgers). Momenteel zijn er bovenop het legercontingent nog 2.000 burgers in het leger.