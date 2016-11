Wouter Beke doet uitspraak De Wever over linkse coalitie af als "complete nonsens"

Door: redactie

26/11/16 - 12u42

Politiek "Complete nonsens": zo reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke op uitspraken van Antwerps N-VA-burgemeester Bart De Wever over de gemeenteraadsverkiezingen. De Wever ziet in de komst van CD&V-kopstuk Kris Peeters naar Antwerpen een poging om links aan de macht te brengen.

Bart De Wever © photo news.

"Wouter Beke meldde mij het nieuws (over de verhuis van Peeters, red.) toen het al in uw krant stond", aldus De Wever in Het Laatste Nieuws. "'Ge doet mij aan keizer Hirohito denken', antwoordde ik hem. Die viel eerst Pearl Harbour aan en zei dan: 'We zijn in oorlog'." De Wever stelt dat zijn partij in Antwerpen nochtans goed samenwerkt met CD&V. "De strijd zal pas echt beginnen in 2018, als Kris komt. En dan is het maar de vraag of de driekoppige draak van sp.a, Groen en PVDA verandert in een vierkoppige draak. Die maar één ambitie heeft en dat is mij tussen zes planken buitendragen. Ik denk dat dit wellicht zo zal zijn in de campagne."



"Het is complete nonsens", reageert Beke op Radio 1. "Links was aan de macht, rechts is vandaag aan de macht, en wij bereiden de toekomst voor, ook in Antwerpen. Als Bart De Wever vandaag bestuurt in Antwerpen, dan is dat alleen maar omdat CD&V dat mee mogelijk maakt."