Antwerpse politie onderzoekt verdachte cd-roms in brievenbussen

Door: redactie

26/11/16 - 10u01 Bron: Belga

© belga.

In Antwerpen hebben verschillende bewoners de voorbije dagen een verdachte cd-rom in hun brievenbus aangetroffen, al dan niet bedekt met een wit poeder. De lokale politie neemt de feiten ernstig en voert een onderzoek: er zijn al drie cd-roms in beslag genomen en overgedragen aan de Civiele Bescherming. Vooralsnog is er echter geen aanwijzing dat het poeder schadelijk zou zijn, stelt de politie.