Dode en zwaargewonde bij zware klap in Zottegem

Ronny De Coster

26/11/16 - 09u50 Bron: eigen berichtgeving

© Ronny De Coster.

Bij een verkeersongeval op de gewestweg N42 in het Oost-Vlaamse Zottegem is deze ochtend een automobilist om het leven gekomen. Een andere is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde iets over vijf uur net voorbij het kruispunt 't Voske in Oombergen in de richting Geraardsbergen. Twee auto's reden er frontaal op elkaar in. Een team van de brandweerpost Zottegem kom een van de twee slachtoffers uit zijn wagen bevrijden. De man is zwaargewond weggebracht naar het ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem.



Voor de andere chauffeur, een 56-jarige man uit Aalst, kon geen hulp meer baten. Hij is ter plaatse overleden. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde heeft een verkeersdeskundige gestuurd om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen. De weg tussen Zottegem en Geraardsbergen bleef uren lang afgesloten voor alle verkeer.