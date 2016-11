Kazachgate: wel degelijk 22 miljoen euro betaald, vastgoed inbegrepen

Door: redactie

26/11/16 - 09u41 Bron: Belga

Huis van Patokh Chodiev in Waterloo. © photo news.

Kazachgate In de zogenaamde Kazachgate rond zakenman Patokh Chodiev is er wel degelijk 22 miljoen euro betaald in het kader van een minnelijke schikking. Een deel van het bedrag bestond uit vastgoed, zo blijkt uit een document dat Belga kon inkijken.